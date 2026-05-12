2º Encontro Nacional pela Soberania Digital debate autonomia tecnológica no Brasil

247 - A segunda edição do Encontro Nacional pela Soberania Digital será realizada nos dias 18 e 19 de maio, em Brasília, para discutir infraestrutura digital própria, democracia e interesse público diante da influência das Big Techs sobre dados, plataformas e processos eleitorais, as informações são da Rede Nacional pela Soberania Digital.

O encontro é promovido pela Rede Nacional pela Soberania Digital e reunirá movimentos, coletivos, organizações, pesquisadores e especialistas comprometidos com a defesa da democracia e da autonomia tecnológica do país. A programação prevê 19 mesas, três rodas de conversa e outras atividades voltadas ao debate sobre hegemonia tecnoeconômica e alternativas para o controle nacional de infraestruturas digitais.

Entre os participantes estão representantes da Rede Mocambos, Coletivo Digital, Marcha Mundial das Mulheres, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), FENADADOS e Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Também estão previstos pesquisadores e especialistas como Beá Tibiriçá, TC Silva, Tica Moreno, Jeff Xiong, Leo Zenha, da UFPA, Helena Martins, da UFC, Sérgio Amadeu da Silveira, da UFABC, Letícia Cesarino, da UFSC, Marcos Sunyê, da UFPR, além de convidados nacionais e internacionais ligados a iniciativas de soberania digital do Sul Global e do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.

Infraestrutura digital própria

A proposta central do evento é ampliar a articulação em torno de um projeto nacional e coletivo para o desenvolvimento de tecnologias públicas, plataformas próprias e modelos de governança voltados à transparência, à proteção de dados e ao interesse público.

“Estamos em ano eleitoral e, mais do que nunca, torna-se evidente a necessidade de um projeto estruturante, de caráter nacional e coletivo, que estabeleça caminhos concretos para o desenvolvimento de infraestrutura digital própria”, afirma Beá Tibiriçá, uma das organizadoras do encontro e uma das diretoras da Rede Nacional pela Soberania Digital.

Segundo Beá, a construção dessa infraestrutura deve estar associada ao uso de software livre e a mecanismos capazes de assegurar autonomia tecnológica. “Em nosso entendimento, essa infraestrutura deve ser pautada pela utilização de software livre, tecnologias públicas e modelos de governança que assegurem transparência, proteção de dados e algoritmos e o cumprimento dos objetivos de Soberania Digital. Trata-se de tema de suma importância, e o evento faz parte de um processo urgente de articulação que objetiva o emprego da tecnologia a serviço da vida, dos direitos e da autonomia dos brasileiros”, completa.

Evento gratuito em Brasília

O 2º Encontro Nacional pela Soberania Digital é realizado pela Rede pela Soberania Digital, com apoio institucional do NIC.br/CGI.br. A organização é da Federação Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares (FENADADOS), do Coletivo Digital e do Mutirão.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link informado pela organização.

Serviço

2º Encontro Nacional pela Soberania Digital.

Data: 18 e 19 de maio.

Horário: das 8h às 20h.

Local: Sindicato e Teatro dos Bancários, Asa Sul, EQS 314/315, Bloco A, Brasília, Distrito Federal.

Realização: Rede pela Soberania Digital.

Apoio institucional: NIC.br/CGI.br.

Organização: FENADADOS, Coletivo Digital e Mutirão.