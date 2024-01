Advogada do Prerrogativas vai substituir Lewandowski no Tribunal do Mercosul

Apoie o 247

247 - A advogada Gisele Ricobom vai substituir o futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no cargo de Árbitro Titular brasileiro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, bloco econômico (Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai) do continente sul-americano. A informação foi publicada nesta quarta-feira (17) pela Coluna do Estadão.

Integrante do Grupo Prerrogativas, Gisele foi professora associada de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e também assessora o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Ex-presidente do STF, Lewandowski renunciou nesta quarta ao cargo no Mercosul. A advogada era sua suplente e fica no cargo até que o governo indique outra pessoa para a posição dela.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o ex-ministro do Supremo para ser responsável pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que, assim como Lewandowski, teve o nome aprovado no Senado em dezembro.

O ex-presidente da Corte escolheu o ex-secretário-geral do STF Manoel Carlos de Almeida Neto para assumir a secretária-executiva da pasta da Justiça e Ana Maria Alvarenga Mamede Neves vai ser a chefe de gabinete na pasta.

