Aliados de Bolsonaro reconhecem fracasso após nova pesquisa Datafolha e pedem foco na economia

Uma das estratégias do governo seria responsabilizar a guerra na Ucrânia para explicar a inflação alta

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) reconheceram o baque da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (26). De acordo com a coluna Painel, dois ex-ministros afirmaram que o governo precisa explicar ao povo as causas da inflação alta, em uma estratégia maciça de comunicação. Uma das possibilidades seria responsabilizar a pandemia, o "fique em casa" e a guerra na Ucrânia, além de projetar um horizonte mais otimista para o segundo semestre.

O levantamento apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos e, no segundo turno, teria uma vantagem de 25 pontos percentuais sobre o seu oponente. A rejeição de Bolsonaro é superior a 50%.

Os ex-titulares do governo também afirmaram ser pessimistas de que Bolsonaro fará discursos menos radicais.

Aliados tentam, ainda, saber como ele tem índices piores entre quem recebe o Auxílio Brasil. Segundo o Datafolha, Lula tem 59% dos votos entre os eleitores beneficiários do programa e Bolsonaro, 20%.

