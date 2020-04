Após participar de ato contra a democracia, Bolsonaro se reúne com ministros da ala militar

Reunião aconteceu no início da noite deste domingo 19 no Palácio da Alvorada, pouco depois de Jair Bolsonaro ter feito um de seus maiores ataques contra a democracia, ao discursar para manifestantes que pediam um novo AI-5 edit

247 - Jair Bolsonaro recebeu no início da noite deste domingo 19 o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do GSI, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos - os principais ministros da ala militar de seu governo.

A reunião aconteceu no Palácio da Alvorada, pouco depois de Bolsonaro ter feito um de seus maiores ataques contra a democracia, ao participar de um ato contra a democracia em Brasília, onde discursou para manifestantes que pediam um novo AI-5.

Outras informações de jornalistas dão conta de que, enquanto Bolsonaro se reúne com os militares, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estão reunidos com cinco ministros do STF e o líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.