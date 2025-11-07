Após pedido de Bolsonaro, deputados cobram exames médicos de todos os presos da Papuda

247 - A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal solicitou, nesta quinta-feira (6), que todos os detentos do sistema prisional passem por avaliações médicas. O pedido foi feito após o governo do Distrito Federal (GDF) enviar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma solicitação para que Jair Bolsonaro (PL) fosse submetido a exame clínico para verificar a compatibilidade de seu estado de saúde com as condições oferecidas nas prisões de Brasília.

Segundo a CNN Brasil, a comissão, presidida pelo deputado distrital Fábio Felix (Psol), endereçou o ofício ao secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Teles. No documento, o parlamentar cita índices de mortalidade e doenças no sistema penitenciário e afirma que o zelo do GDF com a saúde de Bolsonaro causou “auspiciosa surpresa”.

Pedido deve valer para todos os presos, diz Fábio Felix

Felix classificou a iniciativa do GDF como “louvável”, mas advertiu que a medida não pode se restringir a um único preso. “A atenção à saúde dos presos é essencial, mas deve ser universal”, destacou o deputado. Ele ainda lembrou o artigo 5º da Constituição Federal, que garante igualdade de tratamento e direitos a todos os cidadãos, independentemente de sua condição.

Moraes nega pedido sobre saúde de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes considerou “impertinente” o pedido do GDF e determinou que ele fosse retirado dos autos da ação penal referente ao núcleo 1 da trama golpista.

STF inicia julgamento dos recursos de Bolsonaro

O debate ocorre no mesmo momento em que o STF analisa os recursos de Jair Bolsonaro, atual presidente dos Estados Unidos, contra sua condenação por tentativa de golpe de Estado. Em setembro, o ex-chefe do Executivo foi sentenciado a 27 anos de prisão. O julgamento começou nesta sexta-feira (7), às 11h, no plenário virtual da 1ª Turma do STF. Os ministros têm até o dia 14 para registrar seus votos.

GDF cita histórico de cirurgias e saúde delicada

No documento encaminhado ao Supremo, a Secretaria de Administração Penitenciária mencionou o histórico de cirurgias abdominais de Bolsonaro e as complicações médicas enfrentadas durante o período de prisão domiciliar, decretada em agosto.

Ainda não há definição sobre o local de cumprimento da pena. O Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, é uma das possibilidades. A defesa do ex-mandatário deve insistir na prisão domiciliar, alegando idade avançada e condições de saúde sensíveis.

Preocupação com o impacto político e prisional

Ainda conforme a reportagem, a situação se tornou uma “dor de cabeça” para o governo do Distrito Federal, que teme não apenas pela adequação médica nas unidades prisionais, mas também pela reação dos demais detentos caso Bolsonaro seja levado à Papuda.