Após terceiro teste positivo de Covid-19, Bolsonaro se expõe e tenta faturar Fundeb: 'PT podia ter feito lá atrás'

247 - Se expondo a apoiadores nesta quarta-feira (22) no Palácio da Alvorada após testar positivo para coronavírus pela terceira vez, Jair Bolsonaro tentou novamente faturar com a aprovação do Fundeb. Ele inclusive atacou o PT, governo responsável pela criação do projeto.

Apesar de fazer propaganda do governo por meio da aprovação do Fundeb, a bancada de Jair Bolsonaro tentou até o último instante tirar da pauta do Congresso Nacional a votação do Fundeb.

"Fundeb? Alguém quer saber sobre o Fundeb aí? Uma negociação que levou anos, queriam 40%, eu queria dar 200%, mas não tem dinheiro. Então foi negociado e passou para 23% em comum acordo. A Câmara e o Executivo mostrou responsabilidade na aprovação do Fundeb no dia de ontem. O PT ficou 14 anos no poder e não fez nada, ou melhor, via método Paulo Freire nos colocou em último lugar no PISA, e o governo conseguiu ontem mais uma vitória e aprovamos o Fundeb, e o Senado deve seguir o mesmo caminho. Então está aumentando a participação do Estado, coisa que o PT podia ter feito lá atrás e não fez né, agora fizemos, aumentamos a contribuição do Estado. Uma votação quase unânime, seis ou sete votaram contra, se votaram contra devem ter seus motivos, é só perguntar para eles. Alguns dizem que a minha bancada votou contra, minha bancada não tem seis ou sete não. A esquerda não engole mais uma derrota, não engole. Além de fazer besteira com dinheiro público não fizeram nada, nós estamos fazendo e eles reclamam o tempo todo", falou.

