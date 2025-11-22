Assista ao vídeo em que Flávio mobiliza vigília, crucial para prisão de Bolsonaro

247 - Um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais foi o estopim para o pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A convocação feita pelo senador levou a Polícia Federal (PF) a solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a custódia imediata do ex-presidente, detido na manhã deste sábado (22) em Brasília.

No vídeo, Flávio convocava seguidores a se reunirem em frente ao condomínio Solar de Brasília 2, onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar desde o início de agosto. O evento estava marcado para as 19h deste sábado e tinha como justificativa “orar pela saúde” do ex-presidente. O senador também citou uma vigília pela “volta da democracia”. Em tom de mobilização, afirmou: “Você vai lutar pelo seu país, ou assistir tudo do celular aí do sofá da sua casa? Te convido para lutar com a gente.”

A convocação acendeu alerta na Polícia Federal, que avaliou o ato como potencialmente perigoso, tanto para participantes quanto para agentes envolvidos na fiscalização das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. No pedido enviado ao STF, a PF destacou a necessidade de “preservar a ordem pública e segurança”, argumentando que a aglomeração poderia interferir no monitoramento do ex-presidente.







