Bia Kicis recebe visita de Bolsonaro em casa e diz que desavenças são “águas passadas”

247 - Depois de ser destituída do cargo de vice-líder do governo no Congresso , a deputada federal Bia Kicis se mostrou feliz nas redes sociais com a visita de Jair Bolsonaro em sua casa neste sábado (25). Bolsonaro, que disse hoje que seu novo teste de coronavírus deu negativo , foi dirigindo uma motocicleta sem usar máscara.

“Atenção, haters, voltou o amor, podem ficar despreocupados”, postou Bia Kicis no Twitter, junto com um vídeo de Bolsonaro deixando a garagem de sua casa dirigindo a motocicleta.

Pela manhã, ela postou uma foto com o presidente e sua família, junto com a mensagem: “Comecei o dia com a visita surpresa do Presidente @jairbolsonaro em minha casa. Uma gesto que simboliza os laços de amizade e alinhamento que nos unem e que seguem firmes. Apreciei muito essa surpresa”.

A parlamentar afirmou que as desavenças com Bolsonaro são “águas passadas” e que é normal haver discordâncias na política.

Bia Kicis deixou o cargo após ter votado contra o Fundeb nesta semana na Câmara, diferente da orientação da bancada do PSL. Ela chegou a ser ameaçada a ser expulsa do partido .

