Bolsonaristas tentam invadir prédio do Ministério da Saúde (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Manifestantes bolsonaristas tentaram invadir o prédio do Ministério da Saúde, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (8). O grupo está na capital federal após participação nos atos do 7 de setembro.

Os portões foram reforçados por uma equipe de segurança. Os manifestantes bateram nos vidros e perseguiram um cinegrafista de uma rede de televisão.

O Palácio Itamaraty foi alvo dos bolsonaristas no dia 7. O Supremo Tribunal Federal (STF), principal pauta das manifestações, teve sua segurança reforçada para esta quarta. Houve ao menos sete tentativas de invasão do STF, segundo as forças de segurança do Distrito Federal.

PUBLICIDADE

Confira abaixo:

Veja outro vídeo da tentativa de invasão do Ministério da Saúde por manifestantes bolsonaristas



Leia: https://t.co/FKmpxo0vG6 pic.twitter.com/9nR4IJYYqj PUBLICIDADE September 8, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE