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      Bolsonaro tem picos de pressão alta ao longo da semana, diz boletim médico

      Relatório enviado ao STF informa controle com medicação e manutenção do tratamento para soluços

      O ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa em Brasília-DF, onde cumpre prisão domiciliar, enquanto aguarda a execução penal pela condenação por golpe de Estado - 29/09/2025 (Foto: REUTERS/Diego Herculano)
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      247 - Jair Bolsonaro (PL) apresentou picos moderados de pressão alta ao longo da semana, conforme boletim médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o Estadão Conteúdo, o documento aponta que os episódios de hipertensão foram controlados com doses extras da medicação já utilizada por Bolsonaro. 

      Os médicos também informaram que o tratamento para os recorrentes e prolongados episódios de soluços foi mantido dentro dos limites de segurança, sem necessidade de alterar a prescrição. O ex-mandatário está em prisão domiciliar em decorrência dos problemas de saúde. Ele foi condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão no âmbito do inquérito da trama golpista. 

      Relatório aponta efeitos colaterais

      Além do controle da pressão arterial, o boletim registra efeitos colaterais associados ao tratamento em curso. Entre eles estão sonolência durante o dia e instabilidade no equilíbrio corporal, condições que seguem sendo acompanhadas pela equipe médica. O documento não informa mudanças na estratégia terapêutica adotada até o momento, indicando apenas que o acompanhamento permanece contínuo.

      Sequelas de pneumonia persistem

      O relatório encaminhado ao STF também destaca que Bolsonaro ainda apresenta sequelas pulmonares decorrentes da pneumonia contraída em março deste ano. De acordo com os médicos, as alterações persistem, embora o boletim não detalhe novas intervenções ou mudanças específicas no tratamento relacionado ao quadro pulmonar.

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