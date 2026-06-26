Bolsonaro tem picos de pressão alta ao longo da semana, diz boletim médico

247 - Jair Bolsonaro (PL) apresentou picos moderados de pressão alta ao longo da semana, conforme boletim médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o Estadão Conteúdo, o documento aponta que os episódios de hipertensão foram controlados com doses extras da medicação já utilizada por Bolsonaro.

Os médicos também informaram que o tratamento para os recorrentes e prolongados episódios de soluços foi mantido dentro dos limites de segurança, sem necessidade de alterar a prescrição. O ex-mandatário está em prisão domiciliar em decorrência dos problemas de saúde. Ele foi condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão no âmbito do inquérito da trama golpista.

Relatório aponta efeitos colaterais

Além do controle da pressão arterial, o boletim registra efeitos colaterais associados ao tratamento em curso. Entre eles estão sonolência durante o dia e instabilidade no equilíbrio corporal, condições que seguem sendo acompanhadas pela equipe médica. O documento não informa mudanças na estratégia terapêutica adotada até o momento, indicando apenas que o acompanhamento permanece contínuo.

Sequelas de pneumonia persistem

O relatório encaminhado ao STF também destaca que Bolsonaro ainda apresenta sequelas pulmonares decorrentes da pneumonia contraída em março deste ano. De acordo com os médicos, as alterações persistem, embora o boletim não detalhe novas intervenções ou mudanças específicas no tratamento relacionado ao quadro pulmonar.