Brasília, 66: uma cidade que ainda encanta pelo seu modernismo e sua beleza incomum

247 – Brasília chega aos seus 66 anos reafirmando seu lugar como uma das cidades mais singulares do mundo. Inaugurada em 21 de abril de 1960, no coração do país, a capital federal não é apenas um centro político – é um monumento vivo ao sonho de modernidade, integração nacional e ousadia que marcou o governo do presidente Juscelino Kubitschek.

Mais do que uma cidade, Brasília foi concebida como um projeto civilizatório. Em um momento histórico de grande transformação, JK assumiu o desafio de interiorizar o desenvolvimento brasileiro, rompendo com a lógica litorânea que marcou a formação do país. Ao lançar o Plano de Metas e estabelecer a construção da nova capital como símbolo de seu governo, o presidente imprimiu no território brasileiro uma marca de coragem política e visão estratégica que até hoje ecoa.

O sonho de JK e a construção de um país voltado para o futuro

Juscelino Kubitschek não apenas idealizou Brasília – ele mobilizou o país para torná-la realidade em tempo recorde. Em apenas quatro anos, milhares de trabalhadores vindos de todas as regiões do Brasil, os chamados candangos, ergueram uma cidade que parecia impossível.

Brasília nasceu como um gesto de afirmação nacional. Ao transferir a capital para o Planalto Central, JK buscou integrar o território, estimular o desenvolvimento do interior e criar uma nova dinâmica econômica e social. O gesto foi também político – uma demonstração de que o Brasil era capaz de realizar grandes obras e pensar seu próprio destino de forma autônoma.

A construção da cidade, nesse sentido, não foi apenas engenharia – foi um ato de fé no futuro.

Lúcio Costa e o desenho de uma cidade inédita

Se JK foi o grande articulador político, Lúcio Costa foi o responsável por dar forma ao sonho. Vencedor do concurso que definiu o plano urbanístico da nova capital, Costa criou o famoso Plano Piloto, um projeto inovador que revolucionou o conceito de cidade.

Inspirado em princípios modernistas, o desenho de Brasília rompeu com a lógica tradicional das cidades brasileiras. Organizada em eixos – o Monumental e o Rodoviário –, a capital foi planejada para oferecer funcionalidade, fluidez e qualidade de vida. As superquadras, com áreas verdes amplas e integração entre espaços residenciais e serviços, refletem uma concepção urbana avançada para sua época.

Brasília não cresceu ao acaso – foi pensada como um organismo vivo, onde cada elemento dialoga com o todo. Essa característica a tornou, em 1987, o primeiro conjunto urbano moderno reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Niemeyer e a poesia do concreto

A alma estética de Brasília está na obra de Oscar Niemeyer. Seus edifícios, marcados por curvas elegantes e formas ousadas, transformaram o concreto em arte.

Niemeyer rejeitava a rigidez das linhas retas e via na arquitetura uma expressão de liberdade. Em Brasília, essa visão se materializa em ícones como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana, o Palácio da Alvorada e o Supremo Tribunal Federal. Cada obra carrega uma assinatura inconfundível – leveza, inovação e uma profunda sensibilidade artística.

Oscar Niemeyer, o eterno gênio da arquitetura (Photo: Ricardo Stuckert / ABr - 18.03.2003)

A Catedral, com suas colunas que se elevam ao céu, é talvez o exemplo mais emblemático dessa estética. Já o Congresso Nacional, com suas cúpulas contrastantes, simboliza o equilíbrio entre diferentes forças políticas – uma metáfora arquitetônica do próprio Estado brasileiro.

Niemeyer não apenas construiu edifícios – ele ajudou a construir a identidade visual de um país que buscava se afirmar como moderno e criativo.

Catedral Metropolitana de Brasília (Photo: Leonardo Arruda (02.08.2008))

Uma cidade que continua a fascinar

Sessenta e seis anos depois de sua inauguração, Brasília segue despertando admiração. Seu céu amplo, suas perspectivas monumentais e sua organização singular continuam a encantar moradores e visitantes.

A cidade também se reinventou. Ao longo das décadas, expandiu-se para além do Plano Piloto, incorporando novas regiões administrativas e se tornando um importante polo cultural, econômico e social. Hoje, Brasília abriga uma população diversa, que mantém viva a energia dos pioneiros que ajudaram a construí-la.

Apesar dos desafios típicos de uma metrópole – desigualdades, mobilidade urbana e expansão desordenada em algumas áreas –, a capital preserva seu caráter único. Caminhar, contemplar seus monumentos ou observar o pôr do sol às margens do Lago Paranoá são experiências que reforçam seu magnetismo.

Legado e significado histórico

Brasília é, acima de tudo, um símbolo. Representa a capacidade do Brasil de sonhar grande e realizar projetos ambiciosos. É a materialização de um período em que o país apostava no desenvolvimento, na industrialização e na construção de um futuro soberano.

O legado de JK, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer permanece vivo não apenas nas estruturas físicas da cidade, mas na ideia de que o Brasil pode – e deve – pensar seu destino com ousadia.

Ao completar 66 anos, Brasília reafirma seu papel como capital política e como obra-prima do urbanismo e da arquitetura mundial. Mais do que um centro de poder, ela é um convite permanente à imaginação, à inovação e à construção de um país mais integrado e moderno.

Em tempos de incertezas, sua existência continua a lembrar que grandes projetos nacionais são possíveis – e que o futuro, como sonharam seus criadores, ainda pode ser moldado com coragem, criatividade e visão de longo prazo.