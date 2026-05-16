Brasília lidera ranking nacional de segurança com menor taxa de crimes letais do país

247 – Brasília alcançou a primeira colocação nacional nos indicadores de crimes letais no primeiro trimestre de 2026, consolidando-se como a capital mais segura do país. Segundo informações da Agência Brasília, o Distrito Federal registrou a menor taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes entre todas as unidades da Federação e também entre as capitais brasileiras.

O levantamento considera a soma de homicídios e mortes a esclarecer por 100 mil habitantes, com base em dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No primeiro trimestre deste ano, o DF registrou taxa de 5,58 mortes por 100 mil habitantes entre as unidades da Federação. Santa Catarina ficou logo atrás, com 5,63.

Entre as capitais, Brasília também liderou o ranking nacional, com índice de 5,61. Na sequência aparecem Curitiba, com 10,05, e Campo Grande, com 10,39.

Mais policiais nas ruas e ação integrada

O secretário de Segurança Pública interino, Alexandre Patury, atribuiu o resultado a uma combinação de medidas adotadas no Distrito Federal, como reforço do policiamento, atuação nas regiões administrativas, uso de tecnologia e participação comunitária.

"Hoje temos mais policiais nas ruas, atuação diária nas regiões administrativas, trabalho direcionado no combate às manchas criminais, uso de ferramentas como o DF 360 e participação intensiva da comunidade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança. Existe todo um ecossistema que contribuiu para essa redução", afirmou Patury, durante a assinatura da ordem de serviço para construção da nova Policlínica da Polícia Civil, nesta sexta-feira (15).

Segundo o secretário, o desempenho do DF é ainda mais expressivo porque o levantamento não considera apenas homicídios confirmados, mas também mortes a esclarecer — casos em que a causa ainda não foi definida.

"Temos 42 homicídios no DF e zero a esclarecer. Nós sabemos o nome e sobrenome de cada caso. Estávamos em segundo lugar, no primeiro trimestre agora de 2026, e agora alcançamos o primeiro lugar. Passamos Santa Catarina e Florianópolis", destacou.

Redução de crimes no transporte coletivo

A melhora nos indicadores de crimes letais acompanha outros avanços na segurança pública do Distrito Federal. De acordo com dados do 2º Anuário de Segurança Pública do DF, os roubos no transporte coletivo caíram 52% em 2025.

Ao longo do ano passado, foram registrados 111 casos, contra 230 ocorrências em 2024. Além disso, 15 regiões administrativas não tiveram nenhum roubo no transporte coletivo no período.

Os números reforçam, segundo as autoridades, o impacto das ações de segurança e das mudanças implementadas no sistema de transporte, que têm contribuído para reduzir crimes e ampliar a sensação de segurança da população.