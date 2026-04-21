Câmara acelera votação de política de minerais críticos e PT reage com críticas à “correria”

247 - A inclusão da Política Nacional de Minerais Críticos na pauta de votação da Câmara dos Deputados reacendeu o debate sobre a condução de temas estratégicos no Congresso. A decisão de avançar com a proposta logo após o feriado foi criticada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que cobra mais tempo para debates. As informações foram divulgadas pelo portal Carta Capital.

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), classificou a tramitação como precipitada e inadequada diante da complexidade do tema. Segundo ele, a análise de uma política dessa magnitude exige maior participação dos parlamentares em sessões presenciais. Para o deputado, a votação em formato remoto e em ritmo acelerado compromete a qualidade do debate legislativo.

A proposta em discussão é de autoria do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) e foi estruturada com foco na ampliação da atuação de empresas privadas no setor mineral. O texto busca organizar diretrizes para exploração de minerais considerados estratégicos, como terras raras, essenciais para cadeias produtivas ligadas à tecnologia, energia e defesa.

Como contraponto, o PT apresentou uma alternativa que prevê a criação de uma estatal, chamada TerraBrás, com o objetivo de gerir a exploração desses recursos. A proposta pretende assegurar maior controle público sobre a atividade e ampliar a captura de valor pelo Estado, além de incentivar o desenvolvimento industrial associado à mineração.

Outro ponto de tensão é a ausência de parecer final do relator da matéria, o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Para a bancada petista, a falta desse documento reforça o argumento de que a votação ocorre sem a devida maturação técnica e política.

O debate ocorre em um contexto de crescente relevância dos minerais críticos no cenário global. O Brasil possui reservas significativas, especialmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, mas ainda enfrenta limitações estruturais para o refino e processamento desses materiais. Essa dependência externa é apontada como um fator de vulnerabilidade para a soberania nacional.

Dentro desse cenário, o PT defende que a política pública evite repetir o histórico modelo de exportação de commodities com baixo valor agregado. A legenda sustenta que é necessário fortalecer o papel do Estado para impulsionar pesquisa, inovação e geração de empregos qualificados no país.

A discussão expõe divergências profundas sobre o modelo de desenvolvimento a ser adotado. De um lado, há quem defenda maior abertura ao capital privado como forma de acelerar investimentos. De outro, setores como o PT priorizam o controle estatal e o planejamento de longo prazo em áreas consideradas estratégicas.

A votação da Política Nacional de Minerais Críticos deve se tornar um marco para definir o rumo da exploração desses recursos no Brasil. Em jogo, estão interesses econômicos bilionários e decisões que podem impactar diretamente a capacidade industrial e tecnológica do país nas próximas décadas.