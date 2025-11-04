Câmara adia votação de projeto que classifica facções como terroristas

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Paulo Azi (União-BA), afirmou que a sessão inicialmente marcada para esta terça-feira (4) com o objetivo de votar o projeto de lei que equipara facções a grupos terroristas será adiada para quarta-feira (5).

O governo federal é contrário ao texto e defende o projeto de lei "antifacção", enviado à Casa na semana passada. A proposta em análise na CCJ é de autoria do deputado Danilo Forte (União-CE) e relatada por Nikolas Ferreira (PL-MG).

A pauta amplia os critérios adotados na legislação atual sobre terrorismo para enquadrar traficantes faccionados. Políticos bolsonaristas, principalmente, passaram a defender o projeto depois que demonstraram apoio à ação policial mais letal da história do estado do Rio, onde 121 pessoas morreram na última terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão.