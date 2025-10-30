Câmara aprova urgência para PLP do Devedor Contumaz

247 - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (30) a urgência para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 125/2022, conhecido como o Projeto do Devedor Contumaz. O Senado aprovou por unanimidade o projeto no dia 2 de setembro.

O projeto, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prevê regras mais rígidas para o devedor contumaz--empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia de negócio e deixam de pagar tributos de forma reiterada e sem justificativa.

O texto do Senado prevê programas de conformidade tributária. Esses programas favorecem bons pagadores, com benefícios como um bônus pelo pagamento em dia dos tributos, que pode chegar a R$ 1 milhão anualmente.

De acordo com a Receita Federal, algumas das práticas adotadas por devedores contumazes são: a inadimplência reiterada de tributos como estratégia de negócio; alterações societárias e empresariais sucessivas; utilização de laranjas e ocultação de patrimônio para frustrar a cobrança, dentre outros. A Receita afirma que os devedores contumazes promovem a concorrência desleal, fragilizando o mercado.