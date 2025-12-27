Cappelli: precisamos defender o Banco Central

247 - O presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli avaliou que o país precisa “defender o Banco Central” diante das tentativas de deslegitimar a liquidação do Banco Master no escândalo que envolve o BRB.

Em sua página na rede social X, Cappelli sustenta que a autoridade monetária agiu de forma técnica, responsável e com respaldo político do governo do presidente Lula.

Cappelli afirma que o verdadeiro alvo das críticas e insinuações não é o banco investigado, mas o próprio Banco Central, que teria cumprido seu papel institucional ao intervir em uma instituição cercada por suspeitas de fraudes bilionárias.

No fio, Cappelli lembra que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chegou ao cargo a partir da confiança política e técnica do governo Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, não se trata de um nome alheio ao projeto do governo.

“Galípolo foi secretário executivo do ministério da Fazenda. Esse posto é ocupado por pessoas de confiança do chefe da pasta: Haddad. Como foi parar no BC? Com a confiança de Haddad e do presidente Lula”, disse.

Cappelli também afirma que a decisão de liquidar o Banco Master não poderia ter sido tomada sem base sólida nos dados financeiros e nas investigações em curso, destacando o perfil técnico do atual presidente do Banco Central.

“Galípolo é um técnico capaz e muito habilidoso. Jamais tomaria a atitude de liquidar um banco se os NÚMEROS não apontassem para FATOS gravíssimos e se não tivesse a devida retaguarda política para fazê-lo”, argumenta.

conclusões. Mas no país onde até o passado é incerto, não seria surpresa quererem transformar a vítima, a mulher estuprada (o BC), em culpada pelo estupro sofrido.



6 - Defender o Banco Central é defender a postura do pres. Lula na defesa do BRASIL. Esse é o centro da questão. December 27, 2025



