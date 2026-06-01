Celina Leão tem alta após internação por pneumotórax

247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (1º) após passar dois dias internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, em razão de um pneumotórax.

Ao deixar o hospital, ela conversou com jornalistas sobre o problema de saúde. Celina relatou que começou a sentir os primeiros sintomas ainda na quinta-feira da semana passada. "Eu estava sentindo desde quinta-feira febre e dor no corpo, não sabia o que era, sexta-feira continuou e sábado estava muito forte", disse.

Inicialmente, a governadora acreditou que poderia estar com Covid-19. "Desconfiei de ser Covid-19, mas não era isso", disse.

Após avaliação médica, ela foi diagnosticada com pneumotórax, condição que ocorre quando entra ar entre a pleura e o pulmão, provocando dificuldade para respirar. O diagnóstico, segundo a governadora, veio com surpresa, já que ela mantém uma rotina de atividades físicas e se considera atleta.

Internada no sábado, Celina foi submetida a um procedimento de drenagem ainda naquela noite. A recuperação evoluiu de forma positiva ao longo do domingo.

O médico recomendou que a governadora reduza o ritmo de trabalho nos próximos dias. Ela afirmou que pretende manter os compromissos oficiais dentro de suas condições físicas. "Vou tentar fazer todas as agendas que eu der conta de fazer", disse.

Durante o período de internação, Celina relatou cebeu a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que estiveram no hospital para prestar apoio e fazer orações. "Somos amigas e estamos sempre juntas em momentos difíceis", disse.

Após a alta médica, Celina retomará a agenda pública participando do lançamento do programa GDF na Sua Porta, em Ceilândia, nesta segunda-feira.