Governadora do Distrito Federal, Celina Leão, é internada em Brasília

247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi internada neste sábado (30) no Hospital Santa Lúcia, localizado no Setor Hospitalar Sul, em Brasília, para tratar um quadro de pneumotórax. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a chefe do Executivo local permanecerá sob observação médica. As informações são da CNN Brasil.

Até a publicação da informação, não havia previsão de alta hospitalar. O pneumotórax é uma condição caracterizada pela presença de ar entre o pulmão e a parede torácica, o que pode comprometer a respiração e exigir acompanhamento especializado.

Celina Leão assumiu o comando do Governo do Distrito Federal em diferentes momentos desde que foi eleita vice-governadora na chapa liderada por Ibaneis Rocha (MDB). Em janeiro de 2023, ela ocupou o cargo após o afastamento temporário de Ibaneis por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no contexto das investigações relacionadas aos atos de 8 de janeiro.

Antes de chegar ao Palácio do Buriti, Celina construiu trajetória política no Legislativo. Entre 2019 e 2022, exerceu mandato como deputada federal. Durante esse período, licenciou-se da Câmara dos Deputados entre maio e dezembro de 2020 para comandar a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal no primeiro mandato de Ibaneis Rocha.

Sua carreira política teve início em 2010, quando foi eleita deputada distrital. Reeleita em 2014, assumiu a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2015. No ano seguinte, foi afastada do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), durante investigação sobre suposta cobrança irregular de valores de empresas em troca da destinação de emendas parlamentares. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a suspensão da ação penal relacionada ao caso.

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celina Leão participou ativamente da campanha presidencial de 2022. Ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora Damares Alves (Republicanos), integrou a iniciativa “Mulheres com Bolsonaro”, que percorreu diversas regiões do país em busca de apoio do eleitorado feminino.