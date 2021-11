Centrão já vê candidatos "Bolsolula" para as eleições de 2022

Esta nova espécie de candidato é um parlamentar contemplado com emendas e que votou junto com o governo Jair Bolsonaro, mas na hora de fazer campanha apoiará o ex-presidente Lula edit

247 - Partidos do Centrão, incluindo o PL, que cancelou a filiação de Jair Bolsonaro, já enxergam uma nova espécie de candidato para as eleições de 2022, o deputado "Bolsolula", com base eleitoral principalmente em estados do Nordeste. Trata-se de um parlamentar contemplado com emendas e que votou junto com o governo, mas na hora de fazer campanha apoiará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os relatos foram publicados pela coluna de Thaís Oyama, no portal Uol.

"O voto que importa para nós é o voto do deputado na Câmara", afirmou um representante do alto comando do PP. Devidamente azeitado pela generosidade do erário, sob comando de Bolsonaro, esse deputado já prestou seus serviços ao governo. "Agora, se quiser virar de esquerda na campanha, tudo bem", disse.

Pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta sexta-feira (11), apontou que Lula vence todos os adversários tanto no primeiro como no segundo turno. De acordo com o mesmo levantamento, 52% dos eleitores consideram o governo Bolsonaro "ruim/péssimo" e 54% desaprovam o trabalho dele.

Outro levantamento, Genial/Quaest, mostrou que o petista alcança 48% dos votos, contra 21% de Jair Bolsonaro. Levando em consideração apenas os votos válidos, o ex-presidente teria 56%. Segundo a pesquisa, a reprovação de Bolsonaro atingiu 56%, 11 pontos percentuais a mais que em agosto.

