(Vídeo) Concentração já começa em Brasília contra Bolsonaro: 'é mais que a esquerda, é ato de todos contra a barbárie'

247 - Manifestantes já vão se concentrando nas proximidades da Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), com o objetivo de protestar contra o governo Jair Bolsonaro pela má condução no gerenciamento da pandemia. O deputado Aliel Machado (PSB-PR) reiterou que as manifestações não são partidárias. “É mais que a esquerda, isso é uma manifestação de todos que são contra a barbárie", disse. Os relatos dos parlamentares foram publicados pelo Congresso em Foco.

De acordo com o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), se Bolsonaro “estava esperando que não ia ter mobilização de rua contra o que ele está fazendo, ele vai se surpreender com o que vai acontecer neste sábado".

O deputado Bohn Gass (PT-RS), líder petista na Câmara, disse que o apoio dos partidos aos protestos é fundamental. "O partido (PT) defende e apoia. A expectativa é que as pessoas possam ter o devido cuidado para não seguir a linha do Bolsonaro sem máscaras e álcool em gel. É muito justo ver que as pessoas vão se unir com todos os cuidados".

As manifestações acontecem em mais de 200 locais no Brasil. Exterior também tem atos marcados.

