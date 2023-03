Conde diz que Bolsonaro pode ser preso nesta manhã como ação para tumultuar o País

Apoie o 247

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde apurou informações de que Jair Bolsonaro poderá ser preso nesta manhã, a partir de ordem de algum juiz de primeira instância. Embora Bolsonaro tenha tido participação direta no planejamento dos atos terroristas de 8 de janeiro e tenha recebido joias sauditas avaliadas em milhões de reais como propina, Conde afirma que prisão poderá ser uma armação para provocar caos e tumulto no Brasil. As afirmações de Conde foram feitas na Live do Conde:

