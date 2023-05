CPI do 8 de janeiro no DF quer convocar Elcio Franco após mensagens golpistas

Apoie o 247

247 - A CPI dos atos terroristas do 8 de janeiro, em andamento na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), quer convocar o coronel Elcio Franco, ex-número 2 de Jair Bolsonaro no Ministério da Saúde e que trocou mensagens planejando um golpe de Estado com aliados do ex-chefe de governo.

Uma troca de mensagens revelada pela CNN Brasil mostra que Elcio discutiu com o ex-major Ailton Barros, que foi preso no âmbito das investigações do Vacinagate, um plano de mobilizar militares para dar um golpe de Estado.

Segundo o portal Metrópoles, o requerimento de convocação foi realizado pelo presidente da comissão, Chico Vigilante (PT), e será colocado para a votação na próxima quinta-feira (11).

“Os áudios indicam a participação dele, falando, inclusive, na mobilização de tropas de 1.500 homens do Exército para ajudar a dar um golpe no Brasil. Isso é muito grave”, afirmou Vigilante.

As mensagens são o mais novo desdobramento do 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. No âmbito federal, políticos defendem que Elcio também seja investigado na CPMI do 8/1.

