CPMI do INSS: relatório paralelo aponta fraude sistêmica e responsabiliza núcleo político

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS entra na fase decisiva com a apresentação de um relatório alternativo elaborado por parlamentares governistas, que diverge das conclusões do parecer oficial. O documento paralelo sustenta que houve uma estrutura organizada de fraudes no sistema previdenciário, com participação articulada de agentes públicos e privados.

Segundo o relatório, o esquema investigado não se limitou a irregularidades pontuais, mas configurou uma engrenagem criminosa com atuação contínua entre 2015 e 2025. O texto, ao qual o Brasil 247 teve acesso, consolida análises baseadas em depoimentos, documentos e provas reunidas ao longo dos trabalhos da CPMI .

Fraude estruturada e organizada no INSS

O relatório alternativo descreve a existência de uma “engenharia criminosa complexa”, sustentada por mecanismos como falsificação de autorizações, uso indevido de dados de beneficiários e criação de associações fictícias. Essas entidades, segundo o documento, eram utilizadas para aplicar descontos automáticos não autorizados em aposentadorias e pensões .

A investigação aponta que o esquema envolvia uma ampla rede, incluindo entidades associativas — muitas delas de fachada —, servidores públicos, operadores financeiros, empresários e intermediários, além de agentes políticos .

Falhas institucionais e mudanças normativas

Um dos eixos centrais do relatório paralelo é a identificação de fragilidades institucionais que teriam permitido a expansão das fraudes. O documento destaca que, a partir de 2020, mudanças normativas e administrativas criaram um ambiente favorável à atuação do esquema.

Entre os pontos citados estão a flexibilização de regras para acordos com entidades, a permissão de descontos para pensionistas e a extinção da revalidação periódica das autorizações, o que facilitou a continuidade de cobranças sem consentimento dos beneficiários .

O texto também menciona omissões diante de denúncias já existentes desde 2017, indicando que alertas de órgãos como o Ministério Público e entidades de defesa do consumidor não foram acompanhados de medidas estruturais de contenção .

Núcleos operacionais e organização criminosa

O relatório detalha a atuação de diferentes núcleos operacionais, que funcionavam de forma coordenada, com divisão de tarefas e fluxo financeiro estruturado. Entre os grupos identificados estão núcleos ligados a entidades como CONAFER e CBPA, além de operadores empresariais e financeiros.

Segundo o documento, havia integração entre esses núcleos, com articulação entre estruturas privadas e setores do Estado, o que reforça a caracterização de organização criminosa. O texto aponta que o esquema incluía captação ilegal de dados, filiações fraudulentas, inserção de descontos em folha e posterior distribuição dos recursos entre os envolvidos .

Participação de agentes públicos

O relatório paralelo também atribui responsabilidade a agentes públicos, destacando omissão, falhas de fiscalização e, em alguns casos, possível conivência. O documento menciona a ocupação de cargos estratégicos por pessoas ligadas ao esquema e cita a atuação de dirigentes do INSS em decisões que permitiram a entrada de entidades investigadas.

De acordo com o texto, a presença desses agentes em posições-chave contribuiu para a continuidade das fraudes, inclusive com autorização de acordos de cooperação técnica que viabilizavam os descontos em benefícios previdenciários .

Impacto social e prejuízos aos beneficiários

O relatório destaca que os principais afetados foram aposentados, pensionistas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os impactos apontados estão redução indevida da renda, superendividamento e violação de direitos básicos .

Além disso, o documento aborda o papel do crédito consignado, indicando expansão acelerada, falhas regulatórias e indícios de irregularidades em operações financeiras, incluindo concentração de contratos em períodos eleitorais .

Conclusões e recomendações

O parecer alternativo conclui que houve prática de crimes como estelionato contra idosos, falsidade ideológica, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O texto sustenta que o esquema foi viabilizado por uma combinação de falhas institucionais, alterações normativas e atuação coordenada entre agentes públicos e privados .

Entre as recomendações estão o encaminhamento das investigações ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, o indiciamento de cerca de 170 envolvidos, o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização do INSS e medidas para ressarcimento integral dos valores descontados indevidamente .

O relatório paralelo será submetido à análise dos integrantes da CPMI, em um cenário de forte embate político sobre as responsabilidades e conclusões da investigação.