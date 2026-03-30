'Difícil não é ganhar do PT. É governar para que ele não seja mais opção', diz Caiado

247 - O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, elevou o tom de seu discurso político nesta segunda-feira (30) ao afirmar que o verdadeiro desafio da eleição de outubro não é derrotar o Partido dos Trabalhadores nas urnas, mas construir um projeto de governo capaz de tornar o PT uma força política superada no cenário nacional.

Com linguagem direta e tom mobilizador, o governador goiano convocou sua base eleitoral a se engajar não apenas na disputa eleitoral, mas na construção de uma alternativa de longo prazo ao PT. "O desafio não é ganhar a eleição do PT apenas. Isso é fácil, no segundo turno ele estará batido. O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país. Ele não é mais opção em Goiás, não é mais opção em São Paulo, ele não no Paraná, no Rio Grande do Sul. Isso é a relevância do momento", afirmou Caiado.

O discurso do pré-candidato buscou apresentar sua trajetória à frente do governo de Goiás como modelo replicável para o país, apontando os estados em que o PT teria perdido espaço eleitoral como evidência de que a hegemonia petista pode ser contestada em âmbito nacional com gestão eficiente e projeto político consistente.

Caiado também reservou parte do pronunciamento para enviar recados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), outro nome que desponta entre os pré-candidatos ao Planalto. Sem citar diretamente o senador, o governador questionou a capacidade de governo dos adversários com uma frase de efeito:

"Ganhar não é a maior dificuldade. Ganhar, vamos ganhar. Agora, vai saber governar ou vai querer aprender a governar na cadeira?", disse, em provocação que o cenário político interpretou como uma crítica à inexperiência de Flávio Bolsonaro no Executivo.