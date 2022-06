Em campanha para privatizar Petrobrás, Arthur Lira diz que empresa age como inimiga do Brasil

Apoie o 247

247 - Em sua campanha pela privatização da Petrobrás, assim como Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disparou postagens contra a empresa em seu Twitter na noite desta quinta-feira (16) depois do anúncio de que o Conselho de Administração da companhia aprovou um novo aumento no preço dos combustíveis, que entrará em vigor na próxima semana.

Lira chamou a Petrobrás de “República Federativa da Petrobras”, afirmou que a empresa declarou “estado de guerra” contra o Brasil e que “age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil”.

O deputado anunciou que convocará “uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras”, que “pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras”.

Lira foi rebatido na rede social pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), com quem bateu boca na semana passada no plenário da Câmara e contra quem passou em tempo recorde de tramitação um processo no Conselho de Ética que pode cassar seu mandato.

“É fácil. É só votar o projeto 3421/21 do PSOL que acaba com a política de paridade de preço de importação. E não utilizar essa política de Bolsonaro, que o senhor sustenta, como legitimadora de uma privatização lesa-pátria. Não queira nos enganar, porque nós NÃO ACEITAMOS!”, respondeu Glauber Braga.

