Em dia de atos bolsonaristas, TSE desmente fake news e reitera segurança das urnas

Neste domingo (1), dia em que capitais do país registraram atos de bolsonaristas a favor do voto impresso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez uma postagem em sua conta oficial no Twitter para reafirmar a seguranças das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral brasileiro.

A publicação do tribunal ainda contou com um tom de ironia: “você sabia que os votos já são impressos?", questionou o TSE no tuíte, explicando em seguida: "qualquer eleitor pode fazer a contagem de votos por conta própria. Isso é possível com o BU, o famoso Boletim de Urna. Faça sua própria auditoria! Compare os BUs que você escaneou com os publicados no site do TSE”.

Você sabia que os votos já são impressos? 🤓 É isso mesmo: qualquer eleitor pode fazer a contagem de votos por conta própria. Isso é possível com o BU, o famoso #BoletimDeUrna 📜 Faça sua própria auditoria! Compare os BUs que você escaneou c/ os publicados no site do @TSEjusbr ❕ pic.twitter.com/IE3VdVmzwc
August 1, 2021

O tribunal, sob a presidência do ministro Luís Roberto Barroso, vem fazendo um intenso trabalho de esclarecimento sobre as urnas eletrônicas poe causa dos fortes ataques de Jair Bolsonaro ao sistema. Na live de Bolsonaro da última quinta-feira, na qual ele disparou diversas informações falsas sobre as urnas eletrônicas, o TSE desmentiu as acusações em tempo real.

