Executivo Dida Bendine assume o comando do Banco Digimais

247 - O Banco Central homologou o nome do executivo Aldemir Bendine, conhecido como Dida Bendine, como o novo CEO do Banco Digimais, que vem se destacando no mercado de crédito consignado e, em 2025, chegou a uma carteira de crédito acima de R$ 3 bilhões.

O administrador Aldemir Bendine teve passagens pelo Banco do Brasil e pela Petrobras. O crédito consignado está em expansão no sistema financeiro brasileiro, especialmente entre servidores públicos, aposentados e pensionistas.

No site da própria instituição, o Digimais afirmou que, além da carteira de crédito superior a R$ 3 bi, a entidade tem mais de 145 mil clientes e mais 150 colaboradores. O início das atividades financeiras do banco foi em 1981.