Exército promove generais e deixa fora da lista militares com imagem associada ao governo Bolsonaro

247 - O Alto Comando do Exército definiu nesta terça-feira (14) os três generais que serão promovidos a quatro estrelas. Os promovidos foram Hertz Pires do Nascimento, vice-Chefe do Estado-Maior do Exército; Kleber Nunes de Vasconcellos, atual comandante da 1ª Divisão de Exército no Rio; e Luiz Fernando Baganha, ex-chefe da Segurança e Coordenação Presidencial no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Militares com imagem associada à gestão do PL não foram promovidos. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Baganha foi o único oficial que ocupou postos de destaque na administração bolsonarista a ser promovido. Ele também foi secretário-executivo do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

Baganha, que pediu para deixar o governo em 2021 para assumir o comando da 1ª Região Militar do Rio. Segundo a reportagem, Baganha é considerado discreto, equilibrado e não se envolveu em polêmicas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta colocar em prática uma relação que não seja polêmica com os militares. Em 20 de janeiro, o chefe do Executivo federal teve uma reunião com representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para saber com mais detalhes quais investimentos as três instituições precisam atualmente.

O governo de Jair Bolsonaro (PL) teve uma relação delicada com os militares. Uma parte da categoria defendeu atos golpistas e questionou o resultado das eleições.

