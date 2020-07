Frentes parlamentares repudiam vetos de Bolsonaro a ajuda aos povos indígenas

247 - O governo Bolsonaro sancionou, nesta quarta-feira (8), o PL 1142/20, que estabelece medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus para as populações indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. No entanto, impôs diversos vetos ao projeto que causaram forte reação no Congresso Nacional, através de diversas Frentes Parlamentares, além de entidades e movimentos. Entre os pontos vetados, está a obrigatoriedade da garantia de acesso à água potável, a alimentos, produtos de higiene e a leitos de UTI.

Coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e um dos parlamentares que subscreveu o projeto de autoria da deputada Rosa Neide (PT/MT), o deputado federal Afonso Florence criticou o veto e afirma que trabalhará pela derrubada. “Esses vetos só mostram a natureza do governo Bolsonaro, que é contra os interesses do povo, que prejudica a população com suas atitudes com relação ao coronavírus. Nós trabalharemos pela derrota do governo, derrubando o veto e aprovando o impeachment”, afirmou Florence.

Uma nota conjunta de repúdio, solicitando a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional, foi divulgada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Quilombolas, Fórum Nacional da Amazônia, Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Frente Parlamentar Ambientalista, Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais, Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em Respeito ao Profissional da Educação, Frente Parlamentar Mista em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, e pela Frente Parlamentar da Soberania Nacional.

