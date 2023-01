Garçom demitido por Temer volta a trabalhar com Lula no Planalto

Apoie o 247

247 - O presidente fez questão de recontratar o garçom José da Silva Catalão, que prestou serviços a Lula e Dilma e foi demitido em maio de 2016 pelo então presidente interino Michel Temer.

A nomeação Catalão para o cargo de assistente do gabinete pessoal de Lula foi publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. As informações são do Uol.

Catalão construiu um relacionamento muito próximo com Lula durante o seu segundo mandato e também serviu à presidente Dilma Rousseff. No entanto, ele foi demitido por Temer porque o ex-presidente desconfiava que ele passasse informações para Dilma, afastada após um golpe.

“Em 2016, Catalão chegou a pedir para ser realocado para outra área do Palácio ao saber da demissão, mas não conseguiu convencer a equipe de Temer. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, havia uma desconfiança de que ele passasse informações para a equipe de Dilma, afastada após abertura de processo de impeachment”, destaca o texto.

Apesar da proximidade com o presidente, Catalão sempre deixou claro que não possui nenhum vínculo com o PT.

