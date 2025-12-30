GDF destaca pacote milionário para a saúde: 'oferta por meio de instituições privadas e mais agilidade nos hospitais públicos'

247 - O governo do Distrito Federal informou nesta terça-feira (30) que investiu mais de R$ 500 milhões na ampliação e revitalização de espaços e renovação de equipamentos. Estão sendo construídos dois novos hospitais, sete unidades de pronto atendimento (UPAs), cinco unidades básicas de saúde (UBS) e dois novos Caps. São R$ 50 milhões para aquisição de equipamentos e R$ 60 milhões em ações preventivas e corretivas, afirmou o GDF.

“O tempo é crucial para o atendimento de quem é diagnosticado com câncer”, afirma o secretário de Saúde, Juracy Lacerda. “Ampliamos a oferta por meio de instituições privadas e agilizamos os procedimentos complexos nos hospitais públicos”, explica o gestor.

Para garantir atendimento mais rápido, coordenado e humanizado, foi lançado o programa O câncer não espera. De acordo com a gestão distrital, a iniciativa ampliou o número de consultas, exames e tratamento de pessoas com câncer, com redução de 71% no tempo de espera da primeira consulta, com mais de 4 mil pacientes atendidos.

Outro destaque foi o programa OperaDF, que realizou mais de mil cirurgias. O programa contratou oito hospitais privados e três empresas de anestesia para expandir a capacidade cirúrgica da rede. As intervenções incluíram procedimentos vasculares, gerais, urológicos e de cabeça e pescoço.

O GDF entregou, em dezembro, duas iniciativas inéditas que modernizam a rede de atenção psicossocial: o Centro de Referência Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cretea) e o Serviço de Assistência em Saúde Mental com Uso de Inteligência Artificial (SAMia). Os equipamentos expandem o acolhimento às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e reforçam o atendimento à população.

Neste ano, a população da capital federal teve voz ativa nas ações da Saúde. Entre janeiro e 1º de dezembro, a pasta recebeu mais de 71 mil manifestações na ouvidoria.

Capacitação

A SES-DF capacitou 28,8 mil servidores, em cursos sobre gestão financeira até técnicas avançadas para atendimento a pacientes. Ao longo do ano, foram admitidos 314 servidores de carreira.

Agentes de vigilância ambiental visitaram mais de 1,8 milhão de residências no DF em 2025. As ações de combate foram realizadas de forma ininterrupta, em residências até locais públicos, acrescentou o GDF.

Outra frente de atuação inovadora foi o uso dos wolbitos, mosquitos Aedes aegypti inoculados com a bactéria Wolbachia, que impede a transmissão da dengue.

Desde outubro, mais de 1,6 mil tablets estão sendo empregados por agentes SES-DF para agilizar atendimentos e qualificar registros dos cidadãos nos sistemas do SUS. A iniciativa é um passo estratégico para a transformação digital da saúde.