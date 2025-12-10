Glauber Braga registra BO após ser retirado à força da Mesa da Câmara e também vai acionar PGR

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal após ser retirado à força da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília, na noite de terça-feira (9). Ele também realizou exame de corpo de delito.

Ao lado das deputadas Sâmia Bomfim (PSOL-RJ) e Célia Xakriabá (PSOL-MG), Glauber afirmou que pretende acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo Sâmia, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara deve formalizar uma representação sobre o caso.

Versão dos parlamentares



De acordo com os deputados, a ordem para retirada de Glauber teria partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Célia Xakriabá relatou ter se machucado durante a ação .Segundo o relato da parlamentar, ela torceu o pé, perdeu os sapatos e precisou de cadeira de rodas após a abordagem. A deputada também criticou a ausência de policiais mulheres na operação. O grupo informou que o Ministério das Mulheres deve ser acionado.

Após o ocorrido, os parlamentares se dirigiram à delegacia, onde registraram o boletim de ocorrência e realizaram exames para verificar eventuais lesões provocadas pela Polícia Legislativa.

Declarações de Glauber



Em coletiva, o deputado criticou a condução do episódio e comparou o tratamento recebido com episódios anteriores envolvendo parlamentares de direita. Ele declarou:“Quando a extrema direita sequestrou a Mesa [local onde se administra a sessão] foram mais de 40 horas de negociação. Agora, existia uma orientação imediata pra que PL agisse com truculência”

E também afirmou:“A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Motta, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas por dois dias em associação com um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país”Antes de ser retirado, Glauber havia dito que permaneceria na Mesa “até o limite das minhas forças”.



Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o presidente da Câmara afirmou que o parlamentar desrespeitou o Poder Legislativo ao ocupar a cadeira da presidência. Ele escreveu:“Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana”Hugo Motta também declarou que:“O grupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica”Além disso, afirmou que pretende determinar uma apuração “de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa”.



A crise ocorreu em uma sessão marcada por alta tensão política. Além do processo de cassação de Glauber Braga, os deputados analisavam o projeto que pode reduziu penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.