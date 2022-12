'Honra e muito trabalho', diz Augusto Botelho após aceitar convite para integrar o Ministério da Justiça

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, 45 anos, comemorou nesta terça-feira (20) pelo Twitter o convite feito pelo senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) para integrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

"Recebi - e aceitei honrado e emocionado - o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça. Agradeço imensamente a confiança do futuro Ministro @FlavioDino. Muito trabalho pela frente!", escreveu o advogado na rede social.

>>> Bolsonaro renova concessão da Globo por 15 anos

Ex-governador do Maranhão, Dino será ministro da Justiça a partir de janeiro. Botelho é conselheiro da Organização não Governamental Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Ele faz parte do Projeto Rede Liberdade, criado em 2019, para defender pessoas e organizações sociais alvos de violações de direitos fundamentais.

O advogado é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e mestrando em Direito Penal Econômico na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Recebi - e aceitei honrado e emocionado - o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça.



Agradeço imensamente a confiança do futuro Ministro @FlavioDino.



Muito trabalho pela frente! — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) December 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.