Ibaneis garante que mantém candidatura ao Senado, apesar do escândalo Master

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou nesta terça-feira (27) que mantém sua candidatura ao Senado nas eleições deste ano, mesmo após ter o nome citado em depoimento do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Polícia Federal. A declaração foi dada em entrevista ao SBT News, em meio ao avanço das investigações sobre o negócio envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB).

Ao SBT News, Ibaneis demonstrou confiança e descartou qualquer possibilidade de desistência da disputa eleitoral. “Estou candidato e serei o senador mais votado da história do DF”, afirmou o governador, ao comentar as repercussões do depoimento prestado por Vorcaro à PF.

Como está em seu segundo mandato consecutivo à frente do governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha não pode concorrer novamente à reeleição para o Executivo local. Para viabilizar a candidatura ao Senado, ele precisará se desincompatibilizar do cargo em abril, conforme prevê a legislação eleitoral.

Nos bastidores do Palácio do Buriti, integrantes do governo local avaliam que o episódio gerou desgaste político. Segundo esses aliados, o governador foi afetado pela repercussão do apoio dado à operação envolvendo o Banco Master e também ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, considerado um aliado político. Ainda assim, apoiadores próximos afirmam que Ibaneis “está preparado para tudo”, mesmo diante da possibilidade de novos depoimentos, além de eventuais ações de busca e apreensão no caso.

Questionado sobre o avanço das investigações e a possibilidade de ser alcançado pelos desdobramentos do inquérito, o governador minimizou os riscos. “Não vão chegar em mim porque não devo nada”, respondeu, em declaração literal ao SBT News.

Ibaneis também afirmou que, no momento, sua atenção está voltada à gestão administrativa e à situação financeira do banco público local. “Agora estou focado em ajustar o governo e montar a estruturação para o aumento de capital do banco”, completou o governador, reforçando que segue atuando normalmente à frente do Executivo do Distrito Federal enquanto prepara os próximos passos de sua trajetória política.