Ibaneis avalia recuo na corrida ao Senado em meio ao caso do Banco Master

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), estuda desistir da candidatura ao Senado nas eleições de 2026 em meio à crise envolvendo o Banco Master e ao rombo bilionário identificado no Banco Regional de Brasília (BRB), segundo interlocutores. As informações são da CNN Brasil.

Antes de as irregularidades virem a público, em novembro do ano passado, Ibaneis liderava as pesquisas de intenção de voto para o Senado e trabalhava com a expectativa de conquistar uma vaga na Casa. Com o avanço das investigações, aliados passaram a avaliar a necessidade de reconfigurar o cenário político.

Depoimento de Vorcaro e possível permanência no cargo

O debate ganhou força após depoimento prestado à Polícia Federal pelo banqueiro Daniel Vorcaro, no âmbito do inquérito que apura suspeitas de fraudes relacionadas ao Banco Master. Segundo Vorcaro, ele se reuniu com Ibaneis para tratar da venda da instituição ao BRB. Os encontros teriam ocorrido entre 2024 e 2025, tanto na residência do banqueiro quanto na do governador, em Brasília.

Diante desse contexto, aliados avaliam que pode ser mais conveniente para Ibaneis permanecer no comando do Palácio do Buriti e não se afastar do cargo para disputar o Senado. A saída, exigida por lei até abril, é vista nos bastidores como um fator que poderia afastar o governador da gestão direta da crise.

Rombo bilionário e aporte de recursos

Com a retomada dos trabalhos parlamentares, deputados distritais aguardam o envio, por parte do governo do Distrito Federal, de um projeto prevendo aporte de recursos públicos e realocação orçamentária para cobrir o rombo no BRB. O governo do DF é o acionista majoritário do banco, com cerca de 53,71% das ações totais.

Ibaneis já afirmou anteriormente que adotaria todas as medidas necessárias para resolver eventuais problemas relacionados à tentativa de compra do Banco Master. Durante as investigações, a Polícia Federal apontou que o Master teria vendido ao BRB cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes, o que pode ampliar ainda mais o prejuízo.

Aliados do governador reconhecem a gravidade das denúncias e classificam o momento como delicado. Segundo interlocutores do MDB, caso Ibaneis decida manter a candidatura ao Senado, o partido tende a seguir apoiando o governador, mesmo diante da crise.

Pedidos de impeachment

Na sexta-feira (23), partidos de oposição protocolaram dois pedidos de impeachment contra Ibaneis Rocha na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal). As ações foram apresentadas por representantes do PSB, do Cidadania e do PSOL, que apontam supostos crimes de responsabilidade nas negociações entre o BRB e o Banco Master.

Conforme prevê a legislação, os pedidos ainda precisarão cumprir uma série de etapas antes de eventual votação em plenário. No documento apresentado por PSB e Cidadania, os parlamentares afirmam que a tentativa de aquisição do Banco Master não teria como objetivo fortalecer a instituição, mas ocultar um passivo relevante dentro de uma estrutura pública.

O pedido também sustenta que o governador, ao politizar a decisão técnica do Banco Central e atribuir a rejeição da operação a supostas interferências partidárias, teria deixado de determinar a apuração interna das irregularidades, caracterizando omissão dolosa e conivência com atos de gestão fraudulenta atribuídos à alta direção do BRB.