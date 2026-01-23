Ex-governadores do DF protocolam pedido de impeachment contra Ibaneis

247 - Um grupo de lideranças políticas do Distrito Federal apresentou, na tarde de sexta-feira (23), um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB), sob a acusação de crime de responsabilidade. A iniciativa foi protocolada por dirigentes do PSB e do Cidadania e se baseia em suspeitas de envolvimento do governador em tratativas relacionadas à tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), operação que acabou barrada pelo Banco Central.

O pedido sustenta que a suspeita se intensificou após o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, afirmar em depoimento à Polícia Federal que tratou da venda da instituição mais de uma vez com Ibaneis Rocha — versão negada pelo governador. Para os autores da ação, o episódio levanta questionamentos sobre a legalidade e a lisura da atuação do chefe do Executivo local.

A representação é assinada pelos presidentes dos diretórios distritais do PSB e do Cidadania, Rodrigo Dias e Cristovam Buarque, respectivamente, além do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e do ex-interventor federal na Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli (PSB). O grupo afirma haver elementos suficientes para caracterizar crime de responsabilidade na condução do caso.

Em entrevista concedida na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg classificou a situação envolvendo o BRB como o “maior escândalo de corrupção do Distrito Federal”. Ex-governador, ele declarou ainda ter reunido as assinaturas necessárias para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o Banco Master e suas relações com o banco público do DF.

Também ex-governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque adotou tom crítico ao comentar a tentativa de aquisição. Para ele, a operação configurou uma “máfia incompetente”. O dirigente do Cidadania acrescentou que as medidas adotadas pelo governo local para tentar reverter a crise do BRB são negativas e não enfrentam o problema de forma adequada.

Além da iniciativa de PSB e Cidadania, o PSol do Distrito Federal apresentou, mais cedo, um pedido próprio de impeachment contra Ibaneis Rocha. De acordo com o entendimento do diretório da legenda, há indícios “suficientes” para a apuração de crime de responsabilidade por atentado à probidade administrativa e ao uso legal dos recursos públicos.

Falando a jornalistas, o deputado distrital Fábio Felix (PSol-DF) afirmou que existe espaço para ampliar a mobilização política em torno do tema. Segundo ele, há possibilidade de diálogo com parlamentares de outros partidos, para além do campo tradicional da oposição ao governo local.

No momento, as siglas articulam apoio entre os deputados distritais para que o pedido avance na Câmara Legislativa e resulte no afastamento de Ibaneis Rocha do Palácio do Buriti. As atividades legislativas, no entanto, só serão retomadas em segunda-feira (3) de fevereiro. Caso a tramitação não prospere no âmbito parlamentar, os autores da ação avaliam que o afastamento do governador poderá ocorrer pela via judicial, diante da gravidade dos fatos apontados.

A crise ganhou dimensão institucional após o BRB assumir papel central no caso do Banco Master. Entre 2024 e 2025, o banco público do DF adquiriu cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito da instituição privada, posteriormente investigadas pela Polícia Federal por suspeitas de fraude. O BRB informou que já liquidou ou substituiu aproximadamente R$ 10 bilhões desses ativos.

O Banco Master passou a chamar a atenção dos órgãos reguladores nos últimos anos por adotar uma estratégia agressiva de captação de recursos e crescimento acelerado. Em 2024, o BRB anunciou a intenção de comprar a instituição, mas a operação foi barrada pelo Banco Central em setembro de 2025, diante de indícios de riscos e fragilidades. Meses depois, em novembro, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Master, citando “grave crise de liquidez” e violações às normas do Sistema Financeiro Nacional.