"Tenho amigos em todos os poderes", diz Daniel Vorcaro

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disse em depoimento à Polícia Federal, no final do ano passado e divulgado nesta sexta-feira (23) pela GloboNews, que mantinha amizades com representantes de todos os poderes da República.

Questionado sobre quais políticos costumava convidar para sua residência, Vorcaro afirmou que mantinha “amigos em todos os poderes”, mas disse que não saberia citar nomes individualmente de quem “frequentava” sua casa. Ao mesmo tempo, declarou ter se reunido com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que foi o único político cujo nome Vorcaro se recordou. Ibaneis negou ter conversado com Vorcaro sobre a venda do Master ao BRB e afirmou que esteve apenas uma vez na casa do banqueiro.

Além disso, Vorcaro disse no mesmo depoimento não estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica se tivesse tantas relações políticas. Segundo o dono do Master, além de ter tratado do tema com o governador do DF, ele também conversou com autoridades do Banco Central a respeito da venda do banco ao BRB.

Vorcaro, suspeito de cometer fraudes contra o sistema financeiro, prestou o depoimento no final de 2025. Em novembro, em decisão concomitante a uma operação policial que indicou suspeita de fraude de R$ 12 bilhões, o BC decretou a liquidação do Master.