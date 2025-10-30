Ibaneis Rocha tem 61% de aprovação no Distrito Federal, diz Paraná Pesquisas

247 - O instituto Paraná Pesquisas informou nesta quinta-feira (30) que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), tem 61% de aprovação. O índice de desaprovação foi 35,9%.

De acordo com os números, 8,2% dos eleitores consideram a gestão “ótima” e 35,1% “boa”. A soma dos que veem como “ruim” ou “péssima” é de 25,1%, e 29,9% avaliam como “regular”. Outros 3,1% não souberam opinar sobre a aprovação do governo.

Na disputa pelo Senado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) conseguiu 34,1% das intenções de voto, e o governador Ibaneis, 30,2%. Pela margem erro, de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, há empate técnico. A senadora Leila Barros (PDT-DF), a Leila do Vôlei, ficou em terceiro lugar, com 23,2% dos votos.

Na sequência apareceram a deputada federal Erika Kokay (PT-SF) com 21,4%, o deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF), com 20,7%, e o ex-governador Paulo Octávio (PSD-DF), com 13,7%.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) registrou 12,2%, o ex-senador José Reguffe (Solidariedade), 12,1%, e o advogado Sebastião Coelho (Novo-DF), com 7,9%. Outros 5% votariam branco, nulo ou não votariam em candidato algum. São 3,9% os que não souberam ou não opinaram.