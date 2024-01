Itamaraty condena ataques criminosos no Equador e manifesta preocupação com situação no país

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores brasileiro, comandado por Mauro Vieira, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades no Equador".

"Manifesta também solidariedade ao governo e ao povo equatorianos diante dos ataques", diz a nota. "O governo segue atento, em particular, à situação dos cidadãos brasileiros naquele país. O plantão consular do Itamaraty pode ser contatado no número +55 61 98260-0610 (inclusive WhatsApp)". >>> Rafael Correa pede apoio ao governo equatoriano em guerra contra narcos

Criminosos invadiram o estúdio do canal TC Televisión, na cidade de Guayaquil, província de Guayas. Pelo menos 13 pessoas foram presas. O governo do presidente Daniel Noboa decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e "atores beligerantes não estatais".

Também foi decretado o "estado de guerra" e autorizado o uso de operações militares pelas Forças Armadas equatorianas contra os grupos armados.

