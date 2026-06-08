Jornalista Cristiane Sampaio é encontrada morta em Brasília

247 - A jornalista Cristiane Sampaio, produtora da TV Câmara, foi encontrada morta nesta segunda-feira (8) no apartamento em que morava, em Brasília (DF). Ela era cearense e vivia no Distrito Federal desde 2016. O corpo da jornalista foi encontrado sem sinais de violência, e a causa da morte ainda não teve confirmação. As informações foram publicadas no Portal G1.

Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 2008, Cristiane construiu uma trajetória marcada pela atuação em comunicação pública, televisão e assessoria de imprensa. No Ceará, trabalhou na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado, e também integrou a assessoria de imprensa do Ministério Público do Ceará.

Além da graduação em jornalismo, Cristiane tinha formação acadêmica complementar. Ela era pós-graduada em Tradução de Espanhol e em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), além de ter especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Entidades lamentam a morte

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF divulgaram nota em que lamentaram a morte da jornalista e destacaram sua atuação profissional, sindical e social. “Para além da competência técnica, Cristiane era muito estudiosa e comprometida com os direitos humanos e o acesso à informação.

No campo sindical e dos movimentos sociais, destacou-se pela coragem e firmeza na defesa dos colegas e nunca se omitiu diante de irregularidades trabalhistas, movida por uma inesgotável capacidade de se indignar contra as injustiças”, disseram as entidades.

Na mesma manifestação, o sindicato e o coletivo ressaltaram o vínculo de Cristiane com colegas de profissão e sua compreensão do jornalismo como instrumento de defesa de direitos. “Perdemos uma amiga carinhosa, uma companheira de luta exemplar e uma profissional que via no jornalismo uma ferramenta essencial para a defesa dos direitos das pessoas. Sua falta será sentida em todos os espaços da nossa profissão e militância”.

Ao fim da nota, as entidades reiteraram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Cristiane Sampaio, em um momento que classificaram como de imensa dor.