Homem perseguido por Zambelli faz vaquinha para processá-la

247 - O jornalista Luan Araújo, perseguido por Carla Zambelli (PL) durante a campanha eleitoral de 2022, iniciou uma campanha de arrecadação pela internet para viabilizar a contratação de um advogado e levar adiante uma ação de indenização por danos morais contra a ex-deputada, informa a Folha de São Paulo.

Na ação apresentada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Araújo pede que Zambelli seja condenada a pagar R$ 2 milhões por danos morais. A vaquinha tem como meta arrecadar R$ 32 mil. Até a tarde desta terça-feira (2), o jornalista havia conseguido R$ 22,9 mil.

O caso remete ao episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, nos Jardins, em São Paulo, quando Zambelli perseguiu Araújo armada em uma rua da capital paulista. O episódio teve ampla repercussão política e judicial e voltou ao centro do debate após os desdobramentos envolvendo a ex-parlamentar na Itália.

Araújo afirma que decidiu abrir a campanha de arrecadação porque precisa cumprir uma exigência judicial para dar início ao processo. “Eu criei esta vaquinha por causa da exigência do juiz [de contratar um advogado] para dar início ao processo”, declarou o jornalista.

Quase quatro anos depois da perseguição, Araújo relata que ainda convive com impactos pessoais e profissionais decorrentes do episódio. Ele afirma ter perdido “oportunidades profissionais”, “relacionamentos” e a “sanidade”.

O jornalista também criticou o contraste entre sua situação e a de Zambelli após decisões judiciais no Brasil e na Itália. “Apesar da condenação dela no STF, ela não precisará cumprir lá na Europa, em liberdade. Enquanto isso, tenho que fazer uma vaquinha para conseguir entrar com um processo por danos morais”, disse Araújo.

Zambelli foi presa na Itália em razão do episódio, mas acabou solta em maio, depois que a Corte Suprema de Cassação, última instância da Justiça italiana, negou autorização para que ela fosse extraditada ao Brasil.

A iniciativa de Araújo busca reunir os recursos necessários para formalizar a atuação jurídica no processo em São Paulo. A ação pretende responsabilizar Zambelli civilmente pelos danos que o jornalista afirma ter sofrido desde a perseguição armada ocorrida durante o período eleitoral de 2022.