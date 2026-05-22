Justiça da Itália solta Carla Zambelli após rejeitar extradição

247 - A Justiça da Itália determinou nesta sexta-feira (22) a soltura da ex-deputada federal Carla Zambelli, após a Suprema Corte do país europeu negar o pedido de extradição apresentado pelo Brasil. A liberação ocorreu mais rapidamente do que a própria defesa da bolsonarista previa. O advogado Fabio Pagnozzi afirmou que a expectativa era de que Zambelli deixasse o presídio apenas na próxima semana. As informações são do SBT News.

A ex-parlamentar estava presa em Roma desde julho de 2025. Segundo os advogados de Zambelli, a Suprema Corte da Itália anulou os dois processos de extradição contra a ex-deputada. A defesa da bolsonarista sustentou que "as condenações ocorreram sem provas suficientes para que tivessem penas tão elevadas", principalmente no caso relacionado à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Fabio Pagnozzi também afirmou que os magistrados italianos avaliaram que Zambelli poderia correr "risco de vida" em presídios brasileiros. A decisão envolve o processo em que a ex-deputada foi condenada no Brasil por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e adulteração de documentos, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto.

No Brasil, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) também confirmou a condenação de Zambelli por porte ilegal de arma. Posteriormente, a Corte declarou o trânsito em julgado das duas condenações, encerrando as possibilidades de recurso.