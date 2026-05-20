Moraes manda governo brasileiro adotar medidas para extraditar Zambelli

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, que o governo brasileiro adote as providências necessárias para dar início ao processo de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A medida envolve o Ministério da Justiça e o Itamaraty, que deverão atuar para viabilizar o procedimento destinado a trazer a ex-parlamentar de volta ao Brasil.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a reportagem de Gabriela Boechat, de Brasília, a decisão de Moraes foi tomada após autorização da Corte italiana para o andamento do procedimento de extradição. Com isso, o ministro do STF determinou que os órgãos do governo brasileiro responsáveis pela tramitação internacional do caso tomem as medidas cabíveis.

A determinação representa uma nova etapa no processo que busca efetivar o retorno de Zambelli ao território brasileiro. A extradição depende de atos formais entre autoridades dos dois países e envolve a atuação diplomática do Itamaraty, além das providências jurídicas e administrativas a cargo do Ministério da Justiça.

Carla Zambelli, ex-deputada federal, tornou-se alvo de medidas judiciais no Brasil e passou a responder a procedimentos relacionados ao cumprimento das decisões do STF. Com a autorização da Corte italiana, o caso avança para uma fase operacional, na qual caberá ao governo brasileiro encaminhar os trâmites necessários junto às autoridades da Itália.

Na prática, a decisão de Moraes aciona a estrutura do Executivo responsável por pedidos de cooperação internacional. O objetivo é garantir que a autorização concedida pela Justiça italiana seja convertida em medidas concretas para a extradição da ex-parlamentar.