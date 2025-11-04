TV 247 logo
      Julgamento que pode cassar chapa de Cláudio Castro começa no TSE

      De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o governador fez contratações no serviço público do estado do Rio de Janeiro com finalidade eleitoral

      O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa com os secretários de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, de Polícia Civil, Felipe Curi, e de Segurança Pública, Victor dos Santos, após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na Zona Norte (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou nesta terça-feira (4) o julgamento de dois processos que envolvem a chapa vencedora das eleições ao governo do Rio de Janeiro em 2022, composta pelo atual governador Cláudio Castro (PL) e pelo então vice-governador, Thiago Pampolha (MDB), que deixou o cargo em maio deste ano, além do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União).

      De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral, Castro realizou contratações no serviço público do estado do Rio de Janeiro com finalidade eleitoral. Conforme a representação feita pela chapa vencida, encabeçada pelo então candidato a governador Marcelo Freixo (Psol), os novos servidores teriam atuado como cabos eleitorais durante a campanha de 2022.

      As contratações foram feitas para preencher cargos no Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

