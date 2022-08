Jurista diz que Kassio Nunes Marques fez 'negociata' com Bolsonaro sobre indicações ao STJ

Para Walter Maierovitch, interferência do ministro do STF nas indicações de Bolsonaro é caso para impeachment edit

247 - O jurista Walter Maierovitch afirmou, em participação ao Uol News , que o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), faz “negociata” com Jair Bolsonaro (PL) sobre indicações ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o jurista, a negociata deveria levar ao impeachment contra o ministro do Supremo.

"[Nunes Marques disse] 'olha Bolsonaro, você nomeia tal, se não eu não te apoio', ou seja, 'eu não voto mais com você'. Isso é uma negociata, causa de impeachment em qualquer país sério. É uma situação vergonhosa geradora de impeachment", disse Maierovitch.

Ao STJ, Bolsonaro indicou, nesta segunda-feira, 1º, Messod Azulay Neto, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Os nomes serão sabatinados pelo Senado e colocados em votação.

A jornalista Juliana Dal Piva, do Uol, informou que a escolha de Domingues representa uma vitória para o ministro Kassio Nunes Marques, que barrou o nome do desembargador Ney Bello.

De acordo com Maierovitch, "Kassio colocou as manguinhas de fora. Ele tem vínculo com Bolsonaro, faz o que ele manda e quer, e qual foi o resultado? Bolsonaro mandou emissários para apagar esse incêndio e fez a vontade do ministro Kassio Nunes Marques, ou seja, Ney Bello, que concorreu com Kassio à vaga no Supremo, ficou de fora".

"Tem toda uma situação que pode ser apurada. Ministros podem falar, principalmente os derrotados, pois existem indicativos muito fortes. A matéria da Juliana mostra algo de podre, que é um ministro do Supremo falar 'ou me apoia, ou eu viro oposição'. Juiz é um órgão do Poder Judiciário independente e imparcial, e o que se viu? Exatamente o contrário", continuou.

"Qualquer pessoa pode pedir o impeachment [de Kassio Nunes Marques] e provas podem ser colhidas, inclusive, com o preterido", concluiu o jurista.

