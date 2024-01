Kakay diz que a situação de Moro é delicada e prevê novas denúncias contra o ex-juiz suspeito no STF

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmou que a situação jurídica do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) é é delicada, porque as apurações das acusações feitas pelo empresário Tony Garcia é apenas uma das investigações contra o parlamentar, ex-juiz da Operação Lava Jato e declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal.

O ministro do STF Dias Toffoli abriu um inquérito com o objetivo de apurar as ilegalidades cometidas por Moro. Ao comentar sobre o ex-juiz, o advogado Kakay afirmou ter sido procurado por "três pessoas que desejam denunciá-lo por irregularidades na deleção". "Vai 'chover' outras pessoas, porque ele pressionou de forma irregular e até prendeu para que a delação fosse feita. Vários devem acionar o STF para desfazer a delação", afirmou à ISTOÉ.

continua após o anúncio

Em entrevista ao 247 no ano passado, Garcia disse ter sido coagido por Moro a forjar informações à revista Veja que pudessem comprometer o ex-ministro José Dirceu (PT). De acordo com o delator, o ex-juiz transformou a capital paranaense na "Guantánamo brasileira".

Também numa entrevista ao 247, o advogado Roberto Bertholdo, perseguido por Moro, confirmou as revelações do empresário Tony Garcia, de que integrantes do Judiciário participaram da chamada "festa da cueca", com garotas de programa, em Curitiba (PR), onde são julgados processos de primeira instância da Lava Jato.

continua após o anúncio

Segundo Garcia, procuradores próximos de Moro tinham conhecimento da festa envolvendo desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF4-RS), onde são julgados os processos da segunda instância jurídica na Lava Jato. O empresário disse que o ex-magistrado usou o evento para chantagear membros do TRF4. A chantagem seria para que magistrados do tribunal atendessem a interesses do ex-juiz.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: