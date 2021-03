Lewandowski acompanha Gilmar pela suspeição de Moro contra Lula

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira, 9, pela suspeição do ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, acerca dos processos contra o ex-presidente Lula (PT). Assim, já são dois votos pela suspeição do ex-juiz; Gilmar Mendes também foi favorável à suspeição.

Votou contra o ministro Edson Fachin, que mais cedo tentou uma manobra para que o caso não fosse julgado nesta terça pela Corte, enquanto o ministro Kássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro ao STF, pediu vista para analisar o processo.

Diante do pedido de vista de Nunes Marques, a ministra Cármen Lúcia optou por aguardar o voto do colega para, aí sim, declarar o seu próprio voto. Com isso, o placar fica indefinido.

