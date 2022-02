Líder de Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes quer rever regras de indicação de ministros do STF

Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira estar mais preocupado com a composição do STF - com quem não tem boa relação - do que com a reeleição edit

247 - Líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) tem manifestado a interlocutores "preocupação do presidente da República sobre a composição do Supremo Tribunal Federal (STF)", relata reportagem do Estado de S. Paulo.

Com uma relação conturbada com a alta cúpula do Judiciário desde o início do mandato, Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (4) estar mais interessado no grupo de ministros do Supremo do que com sua própria reeleição.

Gomes tem conversado com aliados sobre a suposta necessidade de rever as regras de indicações de nomes para o STF. Ao Estado de S. Paulo, o senador afirmou que esse tema crescerá "num futuro próximo".

O parlamentar afirmou que não vê chances de pedidos de impeachment de ministros do Supremo prosperarem no Senado, mas disse que alterações nas regras de indicação podem ser feitas. “Não vejo uma possibilidade séria (de impeachment), mas vejo uma possibilidade séria de, no próximo ano, o Brasil reformular o critério de escolha de ministros do STF, revendo a PEC da Bengala, vendo a questão de período de mandato, inclusive de composição do STF”, disse Gomes em evento da Esfera Brasil em São Paulo com participação de empresários.

Desde o início de seu mandato, Bolsonaro indicou - e conseguiu aprovação - de dois ministros do STF: Kassio Nunes Marques e André Mendonça. Em 2023, duas vagas se abrirão no Supremo, com a saída dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

