Lideranças apoiam Alexandre de Moraes e repudiam movimento por anistia

247 - Políticos do campo progressista publicaram mensagens nesta terça-feira (25) para destacar a importância de punir os envolvidos na trama golpista. Lideranças demonstraram apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pelo trânsito em julgado dos processos de sete réus da investigação.

Na rede social X, o nome do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito, ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma. “O Brasil vira a página com a força da democracia”, escreveu o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Outro comentário partiu de uma postagem feita pela deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ). “Chegou a sua hora, Bolsonaro. A democracia do Brasil agradece”.

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) afirmou que a “Justiça deu mais um passo decisivo: Alexandre Ramagem perde o mandato por atacar a democracia e ainda teve seu nome incluído como foragido por ordem do ministro Alexandre de Moraes”. “Vitória da Democracia! Sem anistia para golpista!”.

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) também comentou sobre o tema. “Urgente! O ministro Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado da ação que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A partir de agora, não há mais recursos e o início do cumprimento da pena pode ocorrer a qualquer momento. Justiça sendo feita!”.

🚨 BOLSONARO É PRESO DEFINITIVAMENTE!



Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro acaba de começar a cumprir, em definitivo, sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão por sua tentativa de golpe de Estado.



Bolsonaro cumprirá sua pena na Superintendência da PF,… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 25, 2025

PLANTÃO HISTÓRICO!



O ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento imediato da pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado para Jair Bolsonaro.



Hoje, o Brasil vira a página com a força da democracia. GOLPE NUNCA MAIS! pic.twitter.com/74hJQIVFTj November 25, 2025

CHEGOU A HORA! Acabou o prazo para Bolsonaro apresentar as alegações finais. A partir de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já pode determinar o cumprimento definitivo da pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Chegou a sua hora,… — Talíria Petrone (@taliriapetrone) November 25, 2025

Os golpistas no banco dos réus!

Hoje a Justiça deu mais um passo decisivo: Alexandre Ramagem perde o mandato por atacar a democracia e ainda teve seu nome incluído como foragido por ordem do ministro Alexandre de Moraes.



Vitória da Democracia! Sem anistia para golpista! pic.twitter.com/O0iw9ePQu9 November 25, 2025