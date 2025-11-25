TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasília

      Lideranças apoiam Alexandre de Moraes e repudiam movimento por anistia

      “O Brasil vira a página com a força da democracia”, afirmou o deputado Rogério Correia

      Julgamento do núcleo central da trama golpista na Primeira Turma do STF - 10 de setembro de 2025 (Foto: Victor Piemonte/STF)

      247 - Políticos do campo progressista publicaram mensagens nesta terça-feira (25) para destacar a importância de punir os envolvidos na trama golpista. Lideranças demonstraram apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pelo trânsito em julgado dos processos de sete réus da investigação.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Na rede social X, o nome do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito, ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma. “O Brasil vira a página com a força da democracia”, escreveu o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

      Outro comentário partiu de uma postagem feita pela deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ). “Chegou a sua hora, Bolsonaro. A democracia do Brasil agradece”.

      A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) afirmou que a “Justiça deu mais um passo decisivo: Alexandre Ramagem perde o mandato por atacar a democracia e ainda teve seu nome incluído como foragido por ordem do ministro Alexandre de Moraes”. “Vitória da Democracia! Sem anistia para golpista!”.

      A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) também comentou sobre o tema. “Urgente! O ministro Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado da ação que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A partir de agora, não há mais recursos e o início do cumprimento da pena pode ocorrer a qualquer momento. Justiça sendo feita!”.

      Artigos Relacionados

      Tags