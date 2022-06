Lira defende renúncia de presidente da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, após a empresa anunciar um reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel. A entrevista do parlamentar foi publicada nesta sexta-feira (17) pelo jornal Folha de S.Paulo.

"O presidente da Petrobrás tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa - o Brasil - e, pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país", disse.

Lira disse que o presidente da Petrobrás só representa a si mesmo. "Saia! Pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Câmara se esqueceu de que a maioria dos integrantes do conselho da empresa foi indicada pelo governo Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE